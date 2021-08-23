صور.. فسخ عقود 3 منشآت سياحية على ساحل بحيرة قارون في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فسخ عقود 3 منشأت سياحية تابعة للمحافظة لعدم التزامها بتسديد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم لأكثر من عامين وهو ما يخالف شروط العقود المبرمة بين ديوان عام المحافظة و مستأجري هذه المنشآت.

كانت المستشار القانونى للمحافظة قد أوصى بفسخ العقود الإيجارية لتلك المنشأت التابعة للمحافظة بعد تكاسل المستأجرين تسديد الإيجارات المستحقة عليهم منذ أكثر من عام .

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه خصص العديد من الموظفين للمرور على المنشآت السياحية الثلاث، وهى كنوز، والأحلام، واللؤلؤه للتأكد من تنفيذ قرار إغلاق هذه المنشآت بعد صدور قرار المحافظ بغلها