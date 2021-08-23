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مجلس النواب الليبي يستجوب حكومة الوحدة

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اسماعيل عبد الحي -  أعلن مجلس النواب الليبي أنه استدعى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمثول أمامه خلال جلسة استجواب يوم 30 اوت في مقره بمدينة طبرق.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان أصدره اليوم الأحد: "تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الاثنين الموافق 30 من شهر اوت الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب فإن الجلسة القادمة للمجلس ستكون الاثنين المقبل الموافق 30 اوت الجاري".

 

وأضاف بليحق أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالا بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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