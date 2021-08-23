اليونان تهدد باتخاذ إجراءات ضد رافضي لقاح كورونا

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قالت الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، إنها لن تكون «أسيرة» لمعارضي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وألمحت إلى اتخاذ إجراءات ضد أولئك الأشخاص.

وأوضحت الحكومة اليونانية مجدداً أنه لن يتم النظر بعين الاعتبار إلى الأفراد غير الملقحين في إطار خطة إدارة أزمة فيروس كورونا في الخريف.

وقال جيانيس أويكونومو، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، إن بعض الناس للأسف يرفضون التطعيم ضد كوفيد-19.

وأضاف أن الأسباب وراء ذلك ليست مقبولة من جانب المجتمع العلمي أو أغلبية الناس أو الحكومة نفسها.

وقال أويكونومو: «لا يمكن للمجتمع أن ينتظر ولا يمكن أن يكون أسير تلك الآراء».

ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليونانية، غداً الثلاثاء، إجراءات جديدة ضد كوفيد-19 لموسم الخريف.

وتواجه أثينا موقفاً صعباً في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس. إلا أن الحكومة شددت مراراً على أنها لا تريد أن تفرض إغلاقاً جديداً.

وبالتالي، سوف يتم منع الأفراد غير الحاصلين على اللقاح من دخول الأماكن المغلقة في قطاع الترفيه مثل المسارح ودور السينما. ولن يتسنى لهم ارتياد المطاعم بدون إثبات تلقي التطعيم.

يشار إلى أن التطعيم إجباري بالفعل في اليونان للموظفين في قطاعات الرعاية والصحة والجيش. وهؤلاء الذين لن يحصلوا على التطعيم في تلك القطاعات سوف يتم فصلهم من العمل من دون أجر.

وفي قطاع التعليم، لم يتم جعل التطعيم إلزامياً للمعلمين. وبدلاً من ذلك، يجب أن يخضع المعلمون والأساتذة لاختبار كورونا مرتين في الأسبوع.