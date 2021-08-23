روسيا تنتقد تصريحات ميركل عن الصراع في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - انتقدت روسيا التصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأحد بشأن الصراع في شرق أوكرانيا.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تكون روسيا طرفا في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا. وقال: "ليس لروسيا أي صلة بطرفي الصراع".

كانت ميركل صرحت، أمام صحفيين في كييف أمس بقولها، "إننا نرى مع أوكرانيا أن روسيا بالطبع ضالعة بشدة في هذا الصراع".

وأثار غضب روسيا أيضا تأييد ميركل لأوكرانيا في رفضها إجراء مفاوضات مباشرة مع الانفصاليين، حيث قالت: "ولذلك، فإن

أوكرانيا محقة في رفض إجراء محادثات مباشرة مع السلطات الانفصالية غير الشرعية".

ولفت بيسكوف إلى أن خطة مينسك للسلام، التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات بوساطة من ألمانيا وفرنسا، لم تنص على أن روسيا طرف في الصراع، وقال إن هذا هو السبب في أن تتبنى موسكو وجهة نظر مخالفة لتصريحات ميركل.

وأبدت روسيا رد فعل متحفظا حيال مقترح ميركل الخاص بعقد قمة جديدة بخصوص أوكرانيا قبل نهاية فترة ولايتها في المستشارية، وقال بيسكوف إن هذه الخطوة تتطلب شروطا لا تتوافر اليوم.

وأشارت روسيا مرارا إلى ضرورة تنفيذ الخطوات السياسية التي تم الاتفاق عليها في قمة أوكرانيا الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2019 قبل عقد قمة جديدة.