أميركا: مستعدون لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية في أي وقت

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم التهديدات الأخيرة الكورية الشمالية، جددت الولايات المتحدة عرضها لإجراء حوار مع كوريا الشمالية.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم في سول اليوم الاثنين: «مازالت مستعدا لمقابلة نظرائي الكوريين الشماليين في أي مكان وفي أي وقت».

وفي إشارة إلى انتقادات بيونج يانج للتدريبات العسكرية الجارية للقوات الأميركية والكورية الجنوبية، شدد كيم أمام الصحفيين أن بلاده ليس لديها نوايا عدائية.

وبين أشياء أخرى، أجرى كيم مشاورات مع المفاوض النووي الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، بشأن تحرك مشترك في النزاع بشأن برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

يشار إلى أن مفاوضات واشنطن مع بيونج يانج لم تتقدم منذ قمة فاشلة عقدت بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في فيتنام في فبراير 2019.

وكانت آخر مرة عرض فيها سونج كيم إجراء محادثات من دون شروط مسبقة خلال زيارة لسول في يونيو الماضي، غير أنه حتى الآن رفضت الحكومة المنعزلة بشكل كبير في بيونج يانج العرض.