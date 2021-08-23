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إندونيسيا تخفف القيود المفروضة لمكافحة «كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستبدأ اعتباراً من غدٍ الثلاثاء السماح بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق ودور العبادة جزئياً في بعض المناطق، منها العاصمة جاكرتا.
وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي عبر «الإنترنت»، أنه سيتم السماح لدور العبادة والمطاعم بفتح أبوابها بخمس وعشرين بالمئة من طاقتها الاستيعابية، بينما سيُسمح لمراكز التسوق بالعمل بنسبة 50 بالمئة في تلك المناطق.
وأضاف أن الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» في إندونيسيا انخفضت 78 بالمئة عن ذروتها في 15 يوليو الماضي.
وقال الوزير بالحكومة لوهوت بانجيتان، في مؤتمر صحفي منفصل اليوم الاثنين، إن القيود لن تُخفف بعد في جزيرة بالي، وهي مقصد لقضاء العطلات يحظى بالشعبية، لكن ذلك قد يحدث خلال الأسابيع المقبلة.
وتعرضت إندونيسيا، خلال الأسابيع الماضية، لموجة جديدة من تفشي فيروس بسبب المتحورة "دلتا" سريعة العدوى التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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