مصر ترصد إصابات بسلالة “دلتا بلس” من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن رصد حالات مصابة بسلالة “دلتا بلس” في البلاد، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر عقدته اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إن “أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة، وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

وتابعت “مشكلة متحورة دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة”.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، قال إن “مصر على أبواب الموجة الرابعة وهناك تزايد في الإصابات في الفترة الحالية”، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتوعدت الحكومة المصرية،اليوم الإثنين، رافضي تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بإيقاع عقوبات عليهم.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، عن توقيع عقوبات على رافضي تلقي لقاحات كورونا.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد “سعد” أن “اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر جيدة للغاية ومعتمدة”، مشددا على أنه “لا يوجد أي سبب لرفضها”.