الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه إلى أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

وافق الأردن على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن “القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة”.

في ذات السياق أجلت المملكة المتحدة أكثر من 5700 شخص من أفغانستان حسبما أعلنت مساء الأحد الحكومة البريطانية التي تضاعف جهودها لتسريع هذه العملية قبل انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن العملية التي تُجريها أتاحت إجلاء 5725 شخصا من كابول، بينهم أكثر من 3100 أفغاني وعائلاتهم، وذلك منذ انطلاقها في 13 آب.

وإضافة إلى الأفغان الذين يعملون محليًا لحساب المملكة المتحدة، تم إجلاء موظفين دبلوماسيين ورعايا المملكة ودول أخرى.

ووصف الضابط العسكري البريطاني دان بلانشفورد الذي يقود أكثر من ألف جندي في كابول، المهمة بأنها “في منتهى التعقيد وتتطلب” جهدا.

وقال إن “الصعوبات المروعة التي تواجهها العائلات والأفراد في الوصول إلى المطار واضحة، ورجالي ونسائي في الخطوط الأمامية رأوا وشهدوا بعض المشاهد المفجعة”.

وأضاف “إننا نضاعف جهودنا لتسريع العمليات ودعم من هم أكثر ضعفا”، حيث يتم توصيل 30 ألف لتر من المياه يوميًا وتوفير غذاء لخمسة آلاف شخص وتوزيع حفاضات وحليب للأطفال ومنتجات صحية.

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغانيا، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 أخرين، و20 ألفا في كندا.

ومنذ استيلاء حركة “طالبان” على السلطة، تتهافت آلاف العائلات إلى مطار كابل في محاولة للخروج من أفغانستان قبل 31 أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنجاز سحب قواتها من أفغانستان.