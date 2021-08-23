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لما بعد 31 أغسطس الجاري.. فرنسا تطالب بتمديد علميات الإجلاء من أفغانستان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

طالبت فرنسا بتمديد علميات الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس/آب الجاري.

 

طالب المئات بينهم أفغان، خلال مظاهرات في باريس بما أطلقوا عليه بـ"الإجلاء الفوري" إلى فرنسا لعائلات أفغانية مهددة.

 

 

يأتي ذلك بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، رغم الوعود التي أطلقتها الحركة لطمأنة الأفغان في الداخل والخارج.

 

وكتب على لافتات رفعت خلال المظاهرات "إجلاء الآن" و"أهلا بالأفغان" وبالإنجليزية "أنقذوا عائلاتنا" و"حياة الأفغان مهمة".

 

ودعت الجمعيات المنظمة للتظاهرة إلى مقابلة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان خلال هذا الأسبوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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