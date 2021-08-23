روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" منذ أكثر من شهرين

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

سجلت روسيا الإتحادية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 20 يونيو الماضي بتسجيلها 19454 إصابة مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 20564 ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا ستة ملايين و766 ألفا و541 إصابة.



و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا بـتسجيلها 776 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 762 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 176 ألفا و 820 حالة وفاة وتماثل 15401 مريض للشفاء خلال اليوم الأخير ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين و 34 ألفا و 867 شخصا،