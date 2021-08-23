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الأردن توافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 4:26 مساءً, 23 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات:

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم موافقتها على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز: إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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