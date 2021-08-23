شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : نسعى لفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن أمر حيوي للغاية

-المدنيون لا سيما الأطفال في اليمن يتحملون أعباء الحرب

قالت الأمم المتحدة ، أنها تسعى لفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء مؤكدا أن تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن أمر حيوي للغاية.

وأضاف المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن اليمن-بحسب العربية- ، أن القتال يتواصل في اليمن على أكثر من جبهة ،والمدنيون لا سيما الأطفال في اليمن يتحملون أعباء الحرب، وأن "الأمم المتحدة" قلقة حيال الوضع الإنساني في مأرب ، فضلا عن وجود أزمة وقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.