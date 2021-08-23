ضبط حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في أم قصر

وقالت الهيأة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاث حاويات بداخلهما (دراجات نارية ومواد منزلية) مستعمله معدة للتهريب".

وأشارت إلى أن "المواد ضبطت بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد"، مبينة أنه "تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

