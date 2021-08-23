الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

