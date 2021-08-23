انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".