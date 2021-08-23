فيضانات السودان.. مصر تتضامن وتثق في تجاوز الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية

وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، السوم الإثنين، على تضامنها الكامل مع السودان في تلك الظروف الحالية.

كما أكدت على ثقتها في قدرة السودان وشعبه على عبور تلك الأزمة.

ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات المدمرة التي اجتاحت السودان إلى 52، مع وفاة أم وطفلتها في جنوب شرق البلاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات في السودان إلى 52، بينهم 26 في ولاية نهر النيل، شمال البلاد.

وكشف الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، في تصريحات صحفية عن انهيار 3890 منزلا بشكل كلي، وأكثر من 12 ألفا و500 منزل بشكل جزئي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن السيول المتدفقة أدت إلى قطع الطريق الوطني المؤدي إلى ولايتي سنار والنيل الأزرق في موقعين اثنين.