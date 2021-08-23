لقطات مسربة من سجن إيراني توثّق ما يحدث في أقبية "الجحيم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تمكن ناشطون معارضون من اختراق كاميرات مراقبة سجن إيفين، شمال طهران، ما أظهر حجم الانتهاكات والتعذيب داخل أكبر سجن بالبلاد.

ويضم سجن إيفين المئات من المعتقلين السياسيين والناشطين ويخضع لحراسة مشددة.

تعذيب وانتهاكات.. اختراق كاميرات مراقبة أكبر سجن بإيران



وذكر موقع إذاعة "فردا نيوز"، في تقرير له، تابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن "الجهة التي نفذت الاختراق هي من جماعات مؤيدة للمعارضة الإيرانية بالخارج، وحصلت على مقاطع فيديو وصور تظهر عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجن".

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وقالت "جماعة السفاحين" التي تعمل في الفضاء الإلكتروني في مواجهة حكومة إيران، في رسالة، إن هذه الصور أرسلتها مجموعة أخرى تدعى "عدالة علي" من خلال اختراق نظام CCTV بهدف الكشف عن هذه الصور".