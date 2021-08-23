"مجزرة 88".. مظاهرة حاشدة ضد خامنئي ورئيسي في السويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في ستوكهولم مسيرة ضخمة، نظمها معارضون إيرانيون، وساسة أجانب، للمطالبة بمحاكمة المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.

وطالب المتظاهرون الذي وقفوا بالعشرات في إحدى الساحات بالعاصمة السويدية، بتقديم خامنئي ورئيسي، للمحاكمة لضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية، ولا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.

ولوح المحتجون بأعلام المعارضة، رافعين صور الضحايا، واستمعوا عبر شاشات ضخمة نصبت في ساحة التظاهر لمتحدثين، على رأسهم مريم رجوي؛ رئيسة المجلس الوطنية للمقاومة الإيرانية.





وطالبت رجوي بتقديم خامنئي ورئيسي إلى محكمة الجنائية الدولية، وحثت المجتمع الدولي على الاعتراف بمجزرة إعدام المعارضين السياسيين عام 1989.

وتتزامن المحاكمة مع ذكرى "مجزرة 88"، في الوقت الذي يحاكم فيه المسؤول الإيراني السابق حميد نوري أحد منفذي المذبحة في السويد، حيث بدأت محاكمته قبل أيام.





وطالب المشاركون في المسيرة بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في تلك الجريمة ضد الإنسانية، وحثوا السويد على لعب دور قيادي في المشاركة به.





و"مجزرة 1988" أو "مجزرة إيران الكبرى"، أو "مجزرة السجناء السياسيين"، أو "مجزرة درب الحرية"، كلها أسماء لواقعة واحدة جرت أحداثها صيف عام 1988 عقب انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية، قبل أن تشرع طهران في تصفية المعارضين لنظام الخميني بوحشية.



تلك المجازر بحق المعارضين، بدأت في شهر أغسطس/آب من عام 1988، بمحاكمات صورية، وإعدامات سرية وسريعة، نفذها بحماس جلادو النظام، من أعضاء "لجنة الموت"، بمن فيهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، ونائب المدعي العام حميد نوري، والنتيجة قتل وإخفاء آلاف السجناء السياسيين في إيران.





وتكشف روايات الناجين من تلك المجازر، وذوو الضحايا فظاعة، ما ارتكبته آلة القمع الإيرانية بحق السجناء وذويهم، في جروح لم تندمل رغم مرور عقود من الزمن.

وتتحدث منظمة العفو الدولية عن آلاف ضحايا القتل غير المسجلين، ومثلها من الجثث المفقودة؛ المدفونة في مقابر جماعية مجهولة في جميع أنحاء البلاد.

بل إن رجل الدين الإيراني الراحل آية الله علي منتظري يقدر في مذكراته عن إعدام المعارضين، القضاء على حوالي 3800 سجين، أشرفت "لجنة الموت" على "تطهيرهم"، بدمٍ بارد.

وتقدّر منظمة مجاهدي خلق المعارضة، الضحايا ممن تم شنقهم بما لا يقل عن 30000 في جميع أنحاء إيران، تاركة أمهات ثكلى وأطفالا ميتمين، بل إن أسرا بكاملها أبيدت في المجازر.