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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

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منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة، الإثنين، لاستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً فما فوق.

 

يأتي ذلك في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة "دلتا".

 

 

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19، بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات ".

 

وأضافت: "ندرك بأنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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