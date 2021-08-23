شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يزوران الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يسافر وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين لبحث المستجدات في أفغانستان وتقديم الشكر للجهود الإماراتية في عمليات الإجلاء عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.



وقالت الحكومة الفرنسية في بيان، نقلته وكالة رويترز، إن وزير الخارجية جان ايف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي سيلتقيان أيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لبحث الوضع في أفغانستان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن زيارة وزيري الدفاع والخارجية إلى أبوظبي اليوم فرصة لشكر السلطات الإماراتية على دعمها لإجراء عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأضافت أن نجاح عمليات الإجلاء من أفغانستان شهادة ملموسة على الجودة والمستوى العالي للتعاون بين فرنسا والإمارات.