فوز "اتحاد صيدلة سوهاج" بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

فاز مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPFS بجامعة سوهاج، بالمركز الأول ودخوله في دائرة التميز على مستوى 37 جامعة حكومية وخاصة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

وأوضح "عبدالخالق" أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة EPFS، يهدف إلى تطوير مهنة الصيدلة بوجه عام ورفع مستوى وكفاءة الطلاب بالكلية، من خلال إنشاء مجموعة من البرامج المتعددة التي من شأنها التأثير على المهنة بالإيجاب، وكذلك العمل على حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه المهنة.

وأشار "عبدالخالق" إلى أن الاتحاد يخضع لجمعية عمومية تضم 37 جامعة حكومية وخاصة، ويستهدف فئات الطلاب بمرحلة البكالوريوس والخريجين.

وقال الدكتور محمود الأمير، مشرف مكتب اتحاد طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، إن الإعلان عن الفوز جاء بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، الذي ضم كل ممثلي الاتحاد المصري للجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، والذي استضافته الجامعة البريطانية بالقاهرة.

مضيفًا أن الاتحاد أقام عددًا من المشاريع التي تخدم طلاب كلية الصيدلة وتسهم في حل مشكلات المهنة بالمجتمع، وتؤهل الخريجين لسوق العمل، والتي منها حل مشاكل "الروشتات" المكتوبة بخط اليد وتحويلها إلى مطبوعة، بالإضافة إلى تنظيم عددًا من المحاضرات "أون لاين" عن طريق برنامج "فوكس" والتي استفاد منها أكثر من 400 طالب.

جدير بالذكر أن الاتحاد يسعى لتقديم مقترح قانون لمجلس النواب لصدور تشريع ينظم طبيعة العمل بالصيدليات لغير الحاصلين على تصريح بمزاولة المهنة.