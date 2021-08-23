رئيس الأسقفية: مجلس كنائس مصر يضرب مثلًا في المحبة بين الطوائف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل دكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر، بمقر الكنيسة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قال المطران سامي لأعضاء اللجنة : إن أعضاء المجلس من طوائف مختلفة ولكن روح المشاركة والعمل المشترك يضرب مثلًا للشعب عن روح التعاون والتلاحم دون الذوبان في الأخر وتغيير هوية كل كنيسة.

وأضاف المطران سامي: عندما يرى الشعب المسيحي كم المحبة بين أعضاء اللجنة بالإضافة لنشاطها الكثيف سيخلق قدر كبير من المعرفة بمهام المجلس مما يسهم في نمو دوره فى المجتمع.

وقدم القس بطرس فؤاد رئيس لجنة الرعاة شرحًا عن دور اللجنة مثل لقاءات اليوم الواحد للقساوسة والمؤتمرات التي تهتم بشئون الراي،ى كما وجه الدعوة القس بطرس إلى رئيس الأساقفة للحضور والمشاركة في مثل تلك الفعاليات.

واستطرد القس بطرس: نحاول أن نتوسع في مناطق مختلفة لتوصيل الفكر المسكونى من خلال اللجنة فتكون رسالة قوية عن كيفية احترام فكر وعقيدة الآخر فلجنة الرعاية لها دور هام من خلال ترابط أعضائها على المستوى الشخصى

كما أشاد الحضور بالدور الإعلامي الذي تقوم به الكنائس للتوعية بالقضايا المختلفة والاهتمام بنقل أنشطة الكنيسة للمجتمع ونقل الخبرات مؤكدين على التطور الهائل الذي شهده المركز الإعلامي والصحفي للكنيسة الأسقفية.

اختتم اللقاء بتقديم هدية تذكارية للمطران سامى فوزي لتهنئته على توليه منصب رئيس الأساقفة، كما أهدى بدوره للجنة كتاب منارة الرجاء الذي يرصد خدمة الكنيسة الأسقفية طوال الـ 20 سنة الماضية.

حضر اللقاء القس يشوع بخيت والأرشيدياكون عماد باسيليوس والقس فايز ناجى والقس ميشيل ميلاد والقس أسامة فتحي من الكنيسة الأسقفية والقس بطرس فؤاد رئيس لجنة الرعاة والقس يوسف نبيل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقس يوحنا سعد من الكنيسة الكاثوليكية والقس يوسف عادل والقس ناجح فوزي من الكنيسة الإنجيلية.

الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس سنة 2013 ويضم فى عضويته الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة القبطية الكاثوليكية.