مجلس الإعلاميين يشكر الرئيس السيسي لرعايته الإعلامي حمدي الكنيسي طبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

قال بيان صادر عن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يتابع الحالة الصحية للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي بعد إصابته بأزمة صحية.

وتقدم مجلس النقابة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة الاستجابة ونقل الإعلامي حمدي الكنيسي لمستشفى المعادي العسكري لتوفير الرعاية الطبية الكاملة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل بالشفاء العاجل للإعلامي حمدي الكنيسي هذا الرمز الكبير الذي تأسست على يدية أول نقابة للإعلاميين بالإضافة إلى مواقفة الوطنية حيث يعد الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي من أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973. ​