مصر تعلن رصد أول حالة لسلالة "دلتا"

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر رسمياً، اليوم الاثنين، عن ظهور أول حالة إصابة متحور «دلتا» لفيروس كورونا المستجد. وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه تم رصد حالات مصابة بسلالة «دلتا بلس» في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الوزيرة المصرية أن أول حالة رصدتها الأجهزة الطبية بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة، وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، موضحة أن الوزارة رصدت بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر.

وشددت هالة زايد على أن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة. وتوقّعت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن يصبح المتحور دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حالياً عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.