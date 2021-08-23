طالبان تؤكد أنها تحاصر ولاية «الأسود الخمسة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت طالبان، اليوم الاثنين أن مقاتليها حاصروا القوات المناهضة للحركة في وادي بانشير الأفغاني، لكنهم يسعون إلى التفاوض بدل المواجهة. وولاية بانشير تعني بلغة الداري «الأسود الخمسة»، لا تبعد عن كابل سوى 64 كيلومتراً شمالاً.ويأتي الإعلان في أعقاب تقارير عدة أفادت عن وقوع اشتباكات خلال الليل، في وقت تحدّثت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عن حشد مسلّحين، فيما أشار نائب الرئيس الأفغاني السابق إلى صمود القوات المناهضة لطالبان. وقال الناطق باسم طالبان، في تغريدة، إن مقاتلي الحركة «متمركزون قرب بانشير»، مؤكداً بأن المنطقة محاصرة من ثلاث جبهات. ونفت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي موالية للقوات المقاومة لطالبان مزاعم وردت في وقت سابق أفادت بتراجعها، مشيرة إلى أن مقاتلي طالبان تعرّضوا إلى كمين وتم دحرهم. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مزاعم أي الطرفين والواردة من منطقة جبلية نائية يصعب الوصول إليها. ولا تزال بانشير، المعروفة بدفاعاتها الطبيعية، آخر معقل رئيسي للقوات المناهضة لطالبان بقيادة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود. كما أن نائب الرئيس الأفغاني الأسبق أمرالله صالح متواجد في المنطقة، حيث ظهر في صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً وهو يجري محادثات مع مسعود. ويحيط بالوادي خندق ضيّق يجعل دخول المنطقة ومغادرتها أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للقادمين من الخارج، إذ يتعيّن على القوات المتمركزة في مناطق أكثر ارتفاعاً نقلهم.