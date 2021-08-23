ألمانيا تعمل خارج مطار كابول للعثور على من يريدون إجلاءهم

ابوظبي - سيف اليزيد - في أعقاب الفوضى التي وقعت خارج مطار كابول الأسبوع الماضي، تم نشر قوات ألمانية خارج المنشأة لضمان وصول الناس بأمان إلى رحلات الإجلاء الخاصة بهم، حسبما أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور.

وقالت الوزيرة في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الاثنين، إنه يكاد يكون من المستحيل على المدنيين الوصول إلى المطار في الوقت الحالي، وأضافت: «لهذا السبب علينا أن نتحرك أكثر بكثير نحو إجلاء الناس بأنفسنا، إذا جاز التعبير. هذا ما نفعله».

ووفقاً لتقرير «بيلد»، تم إرسال قوات ألمانية خاصة لإنقاذ عائلة ألمانية من كابول، تاركة حدود المطار، الذي تسيطر القوات الأميركية، للقيام بهذه المهمة.