الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد انتهاكات الاحتلال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، دول العالم كافة بوضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الارهاب ومنعهم من دخول اراضيها وملاحقتهم ومحاكمتهم، كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان المتطرفة غير القانونية وغير الشرعية، التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

ودانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك جريمة إطلاق النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم، وجريمة إحراق أشجار الزيتون في بورين وجرائم التطهير العرقي المتواصلة في القدس والأغوار.

وطالبت الوزارة أن يتحرك المجتمع ضد جميع أشكال التمييز والفصل العنصري والاضطهاد التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تؤكد بما لا يدعم مجالا للشك أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين وأن إسرائيل دولة احتلال وفصل عنصري “ابرتهايد”.

وقالت الوزارة ” إن بؤر الإرهاب اليهودي تنتشر وتتسع على قمم الجبال والهضاب في الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، وتتنوع وتتعدد الأهداف الاستعمارية من إقامة هذه البؤر الاستيطانية كما هو مخطط له من جانب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، لتشمل إرهاب المواطنين الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالاستيطان ومنعهم من الوصول الى اراضيهم تمهيدا لوضع اليد عليها اما لاقامة مستعمرات جديدة أو توسيع ما هو قائم منها”.

واضافت: إن البؤر الاستيطانية الإرهابية تعتبر محطات لتفريغ ثقافة الحقد والكراهية والتطرف والعنصرية من جانب ميليشيات المستوطنين وتوجيهها نحو الفلسطينيين وعلى أرضهم، في توزيع واضح للأدوار بين عناصر الارهاب اليهودي وقوات الاحتلال.

وأشارت إلى ما تمثله بؤرة “يتسهار” جنوب نابلس وما تشكله من قاعدة انطلاق لعناصر الارهاب في جولاتها التخريبية واستهدافها لحياة الفلسطينيين لأرضهم وممتلكاتهم، كما حصل صباح اليوم في اقدامها على حرق عشرات اشجار الزيتون التابعة لأراضي قرية بورين، وهو ما يتكرر بأشكال مختلفة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية المحتلة(…)،والنتيجة واحدة وهي تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين”.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عربدات واعتداءات بؤر الارهاب اليهودي والجرائم المرافق لها ضد المواطنين الفلسطينيين.