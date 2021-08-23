الارشيف / اخبار العالم

طالبان: لا حكومة جديدة في أفغانستان حتى تحقيق هذا الأمر

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

القوات الأميركية في أفغانستان- أرشيفية

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادر في حركة “طالبان” بأنه “لا حكومة جديدة في أفغانستان حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البلاد”.

وكانت “طالبان” قد حذرت اليوم، من أنه ستكون هناك “عواقب” إذا مددت الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم في أفغانستان إلى ما بعد الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم طالبان إن 31 أغسطس الجاري هو “الخط الأحمر” لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد “الاحتلال”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا