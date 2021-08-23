الكاظمي: لن يكون للإرهاب أي حاضنة في العراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إن البلاد مقبلة على الانتخابات “فإما أن نختار القتال والفوضى أو التطوير والتغيير”. وخلال لقائه عدداً من الشيوخ، أكد أنه “لن يكون للإرهاب أي حاضنة في العراق لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين”.

وأشار إلى أن “الهجمات على أبراج الكهرباء إساءة لكل العراقيين”.

وشدد على أن “الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم.. ، الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها”.