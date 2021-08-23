دولة الإمارات تقدم 17.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 29,480 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 17,728,966 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 179.25 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".