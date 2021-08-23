حكام الامارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخة بدرية الاحمد الجابر المبارك الصباح.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.