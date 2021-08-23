شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. 18 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الفلبين حصيلة يومية جديدة مرتفعة من إصابات فيروس كورونا، فيما حثت السلطات الشعب على عدم الاستهانة بانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في منطقة العاصمة.

وأفادت وزارة الصحة اليوم أنها سجلت 18 ألفا و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحصيلة إلى أكثر من 85ر1 مليون، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 31 ألف و961 بإضافة 151 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن هناك أعدادا كبيرة من الإصابات بسلالة دلتا في منطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المحيطة: كافيت ولاجونا وباتانجاس وريزال وكيزون.