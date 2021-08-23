شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 وفيات، و1366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و382 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 31 مصابا بكورونا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضاً، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.