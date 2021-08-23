مشكلات تضرب تطبيق زووم.. والشركة يرد

23 أغسطس , 2021
خلال اجتماع زووم ( أ ف ب)
شكا عدد من مستخدمي محادثات الفيديو الشهير "زووم" من صعوبات وحتى انقطاع تام للخدمة، صباح الاثنين.
وقال موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المنصات الرقمية الشهيرة، فقد بدأت المشكلات في "زووم" عند حوالى الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش، ووصلت التداعيات إلى شتى أنحاء العالم.
وذكر الموقع أن تلقى عشرات التقارير عن العطل الذي أصاب التطبيق.
وقال 64 من المستخدمين المبلغين عن المشكات في التطيق إنهم يواجهون صعوبات في الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو، بينما قال 27 بالمئة منهم إنهم يواجهون صعوبة في التطبيق نفسه، و9 بالمئة لم يتمكنوا من البدء في مؤتمرات الفيديو.
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