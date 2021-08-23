أستراليا: مستعدون لدعم تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الاثنين، إن أستراليا مستعدة للمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد 31 أغسطس آب إذا قررت الولايات المتحدة تأجيل انسحابها. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إن القوات الأميركية قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المحدد لذلك في 31 أغسطس آب لإجلاء الأميركيين.

وأجلت أستراليا نحو ألف أسترالي وأفغاني من كابول في الأسبوع الماضي وقالت باين إن أستراليا ستكون مستعدة لدعم القيام بمزيد من رحلات الإنقاذ.

وقالت للصحافيين في كانبيرا «نحن جزء من تلك المناقشات وإذا تم تمديدها فنحن على استعداد تام لدعم استمرار العملية في مطار حامد كرزاي الدولي».

ولم تحدد باين ما إذا كان العسكريون البالغ عددهم 250 الذين أرسلتهم أستراليا سيبقون إذا تم تمديد عمليات الإجلاء.

وتتعرض الحكومة الأسترالية لضغوط متزايدة للإسراع في إنقاذ الأستراليين والأفغان الذين كانوا يعملون مع أستراليا خلال مشاركتها التي استمرت 20 عاما في أفغانستان.

ولكن رئيس الوزراء سكوت موريسون حذر من أنه من المرجح ألا تستطيع أستراليا مساعدة جميع الأفغان الذين كانوا يعاونها وعرض ثلاثة آلاف تأشيرة للأفغان الفارين في إطار برنامج التأشيرات الإنسانية الحالي في أستراليا والذي يمنح 13750 تأشيرة سنويا.