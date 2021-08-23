انت الان تتابع خبر دولة عربية تشترط تلقي اللقاح للسماح بدخول اراضيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، إنه سيسمح بالدخول إلى أراضي السلطنة كل من تلقوا جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة من اللقاح ابتداء من الأول من أيلول القادم.