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التعليم العالي تصدر توجيهاً صارماً بشأن لقاحات كورونا (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توجيهاً صارماً يشمل الهيئات التدريسية والطلبة بشأن لقاحات كورونا.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت إلى الخليج 365، إنه "تقرر عدم السماح بداوم الطلبة والعاملين في الهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة وعدهم غياباً أن لم يجلبوا كارت التلقيح أو فحص PCR سالب أسبوعياً لغير المشمولين باللقاحات أو المصابين خلال ثلاثة أشهر سابقة معززة بتقارير طبية من اللجان المخصصة بدءاً من 1 أيلول 2021".

فيما يلي الوثيقة:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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