التعليم العالي تصدر توجيهاً صارماً بشأن لقاحات كورونا (وثيقة)

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت إلى الخليج 365، إنه "تقرر عدم السماح بداوم الطلبة والعاملين في الهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة وعدهم غياباً أن لم يجلبوا كارت التلقيح أو فحص PCR سالب أسبوعياً لغير المشمولين باللقاحات أو المصابين خلال ثلاثة أشهر سابقة معززة بتقارير طبية من اللجان المخصصة بدءاً من 1 أيلول 2021".فيما يلي الوثيقة: