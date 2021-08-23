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انت الان تتابع خبر التعليم العالي تصدر توجيهاً صارماً بشأن لقاحات كورونا (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توجيهاً صارماً يشمل الهيئات التدريسية والطلبة بشأن لقاحات كورونا.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت إلى الخليج 365، إنه "تقرر عدم السماح بداوم الطلبة والعاملين في الهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة وعدهم غياباً أن لم يجلبوا كارت التلقيح أو فحص PCR سالب أسبوعياً لغير المشمولين باللقاحات أو المصابين خلال ثلاثة أشهر سابقة معززة بتقارير طبية من اللجان المخصصة بدءاً من 1 أيلول 2021".
فيما يلي الوثيقة:
فيما يلي الوثيقة: