نيوزيلندا تشيد بجهود الإمارات في إجلاء رعاياها من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات محمد بن أحمد البواردي اتصالا هاتفيا اليوم الإثنين من بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي.

وبحث الوزيران - خلال الاتصال - علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.



وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، أثنى بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي على الجهود المقدمة من دولة الإمارات لدعم عمليات إجلاء رعايا بلاده من أفغانستان.

وأشاد بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية وما قدمته من خدمات لوجستية للقوات النيوزيلندية والتي اعتبرها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد البواردي حرص واستعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.