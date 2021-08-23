اجتماع دول الجوار.. هل يكون الفرصة الأخيرة لحلحلة أزمة ليبيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتضن الجزائر، أواخر الشهر الجاري، اجتماعا وزاريا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، لمساعدة البلد الأفريقي على إيجاد حل سياسي لأزمته.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الاجتماع الذي سيعقد يومي 30 و31 أغسطس/آب الجاري، سيحضره وزراء خارجية مصر، وليبيا، وتونس، والسودان، والتشاد والنيجر، مشيرة إلى أنه سيكون بحضور ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الاجتماع يهدف إلى مساعدة ليبيا على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها، مشيرة إلى أنه سيقتصر على الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا.

توافق مصري جزائري

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كشف خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الأول من أغسطس/آب الجاري، عن عزم بلاده الترتيب لعقد اجتماع وزاري لدول الجوار حول ليبيا قريبا، مؤكدا وجود توافق مع القاهرة لتوحيد جهودهما بخصوص تسوية سياسية للأزمة.

وفيما قالت وزارة الخارجية الجزائرية حينها إن الجانبين المصري والجزائري، جددا التزامهما بدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية السياسية التي ستسمح بإنجاح انتخابات ديسمبر، أعلن الطرفان توحيد جهودهما مع جميع دول الجوار لاتخاذ إجراءات منسقة لدعم عملية المصالحة في ليبيا، خلال الاجتماع المزمع عقده خلال أيام.

يأتي الاجتماع بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي الليبي، في حسم القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا، والتي من المقرر أن يجرى على أساسها الاستحقاق الدستوري المقبل، فضلا عن تصريحات تركية تشرعن تواجد قواتها في ليبيا، وتستثنيهم من المطالب بإخراج المرتزقة.

تخوفات محلية

كما يأتي الاجتماع وسط تخوفات على خارطة الطريق الأممية والتي من المقرر أن تتوج بانتخابات ديسمبر/كانون الأول، بعد حالة الشد والجذب بين الأطراف السياسية، والتي حذر مراقبون من أنها قد تعيد شبح الحرب مجددًا إلى ليبيا.

وتدفع الجزائر، كما مصر، ودول جوار ليبيا، البلد الأفريقي إلى إجراء الانتخابات، فيما أكد رئيسها عبدالمجيد تبون، في تصريحات بثها التلفزيون المحلي، في 9 أغسطس/آب الجاري، ضرورة أن تكون هناك سلطة شرعية في ليبيا يأتي بها الصندوق.

وكرر تبون التساؤلات المتداولة في ليبيا بشأن إن كانت الانتخابات ستجرى دون مغادرة القوات الأجنبية أو بمغادرتها، مؤكدا أن وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة سيتواصل مع وزراء خارجية فرنسا وأمريكا وتركيا لإيجاد حل قريب لهذه المسائل.