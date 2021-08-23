نيوزيلندا تشيد بجهود دولة الإمارات في إجلاء رعاياها من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات محمد بن أحمد البواردي اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين من بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي.



وبحث الوزيران - خلال الاتصال - علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الدفاعية والعسكرية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، أثنى بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي على الجهود المقدمة من دولة الامارات لدعم عمليات إجلاء رعايا نيوزيلندا من أفغانستان.

وأشاد بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية وما قدمته من خدمات لوجيستية للقوات النيوزيلندية والتي اعتبرها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد البواردي حرص واستعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.