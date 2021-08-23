حكام الامارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.

محمد يوسف

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