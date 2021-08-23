شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخة بدرية الاحمد الجابر المبارك الصباح.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.