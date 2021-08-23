البواردي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع النيوزيلندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى محمد بن أحمد البواردي وزير دولة الامارات لشؤون الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم، من بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي.



بحث الوزيران - خلال الاتصال - علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الدفاعية والعسكرية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين أثنى بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي على الجهود المقدمة من دولة الامارات لدعم عمليات إجلاء رعايا نيوزيلندا من أفغانستان.

و أشاد بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية وما قدمته من خدمات لوجيستية للقوات النيوزيلندية والتي اعتبرها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

و أكد البواردي حرص واستعداد دولة الامارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والإستقرار في المنطقة.