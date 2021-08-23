بشروط محددة .. عودة مجالس العلم داخل المسجد الحرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في السعودية، اليوم الإثنين، عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام بشروط محددة.



وأكدت، في بيان، التشديد على الإدارات المعنية بمنع تجاوز أعداد طلاب العلم، 50 شخصاً.

وكشفت الرئاسة مجموعة من الشروط على الحاضرين الالتزام بها، وهي أن يكون القاصد محصناً بجرعتين بلقاح ضد فيروس كورونا، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

وشددت على ضرورة "الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وإحضار سجادة لكل طالب علم "، إضافة إلى "التعقيم الدوري ووضع الكمامة".

وتأتي عودة مجالس العلم في المسجد الحرام لتتواصل العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية في الأماكن المقدسة بالسعودية، آخرها إتاحة العمرة للقادمين من خارج السعودية، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية.