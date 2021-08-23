شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تأكد أنها عاجزة عن نقل إمدادات طبية إلى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، إن 500 طن من الإمدادات الطبية، تشمل معدات جراحية، وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال، كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، تعطلت بسبب القيود على مطار كابول.



وقالت المتحدثة إيناس همام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "كانت الإمدادات جاهزة وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، لكن الآن وبعد إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها".