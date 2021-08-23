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الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الاثنين بذكرى زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

 

بدأ الاحتفال بزيارة ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة، بعد توافد عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه بالمحافظات المختلفة.

 

وألقي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد كلمة بهذه المناسبة تناول فيها السيرة الذاتية والسياسية والتاريخية للزعماء الثلاثة والمواقف الوطنية التي اتخذها حزب الوفد تحت قيادتهم.

 

وأكد أبو شقة أنه في الوقت الذي أسست ثورة 1919 لدولة ديمقراطية جاءت 30 يونيو لتؤسس لدولة مدنية عصرية حديثة.

 

كما استعرض التاريخ الطويل لحزب الوفد الممتد إلى أكثر من 100 عام للحفاظ على الوطن وحرية شعبه وحماية استقلاله.

 

 

جدير بالذكر أن الزعيم سعد زغلول لقي ربه يوم 23 أغسطس 1927، ولحق به الزعيم مصطفى النحاس يوم 23 أغسطس 1965، كما صعدت روح الزعيم فؤاد سراج الدين إلى بارئها يوم 9 أغسطس عام 2000، إذ رحل جميعهم في شهر واحد ويحتفل المصريون والوفديون بذكراهم العطرة عرفانًا بدورهم النضالي الطويل لصالح مصر والمصريين.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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