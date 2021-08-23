شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يكرم عدداً من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والثانوى الفنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم حزب حماة الوطن عدداً من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والثانوي الفني، بحضور لفيف من رجال الدولة والوزراء، وقيادات الحزب.

وشارك في التكريم من قيادات حزب حماة الوطن، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندي، النائب الأول للرئيس، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، كما حضر التكريم، كلاً من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والنائب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ.

وألقى اللواء طارق نصير، كلمة رحب فيها بحضور الحفل، وقال "كل التهاني لكم على نجاحكم المتميز وتفوقكم المقدر والتهنئة لأسرتكم الكريمة على ما بذلته من جهد مضني لمعاونتكم على تحقيق هذا النجاح، فكلنا يعلم أن النجاح هو نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، تبداً هذه المنظومة من الطالب ذاته واستعداداه مروراً بالأسرة وجهدها وصولاً إلى المدرسة".

كانت أجواء الفرحة هي الغالبة خاصة مع نزول الطلاب المتفوقين من الثانوية والازهرية ومن ذوى الهمم الذين حرص الحزب على تكريمهم، حيث حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية، وأعربوا عن فرحتهم بالتكريم.

وقدم اللواء طارق نصير الشكر لكل من ساهم في هذا اليوم ورعاة يوم التفوق، وقال "أؤكد دوماً على أننا نطالب بالنظر إلى المستقبل، وأنتم مستقبل أمتنا والأعمدة التي ستستمر بها نهضتنا".

وأبدى الطلاب المشاركين في التكريم عن سعادتهم، وقالت طالبة من المكرمات "كانت فرحة لا توصف، لإن أول لقاء أجى فيه القاهرة كان رائع واستقبال مشرف"، فيما قال أحد الطلاب المتفوقين "طالب حسيت براحة بعد التكريم"، وقالت طالبة أخرى" كنت مبسوطة قوى وحسيت أن تعب السنة كان ليه نتيجة"