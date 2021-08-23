شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الطفل يؤكد كفالة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، كفاليه الدولة وقاية الطفل من الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الاعاقة.

وتقضي المادة 75 من القانون بأن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، تتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.