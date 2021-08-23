رئيس الحكومة الجزائري الأسبق في قفص الاتهام بسبب فندق مبني فوق أنابيب نفطية

اسماعيل عبد الحي - أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن رئيس الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال، متورط في قضية تشييد أحد الفنادق على خط أنابيب بترولية بمدينة بجاية، ما قد يؤدي إلى "كارثة بيئية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الطاقة في عهد سلال رفضت منح الرخصة لبناء فندق "يوقاريثن بلاص" لدواع أمنية، بعد أن تبين أن محيط المنطقة التي سيبنى عليها يمر من خلاله خط أنابيب تحمل مواد نفطية، ما سيشكل خطرا بيئيا.

وكشفت التحقيقات أن صاحب الفندق بعث برسالة مسجلة إلى عبد المالك سلال، ورئيس المجلس الوطني للاستثمار، شاكيا الإيقاف والمضايقات التي يتعرض لها استثماره.

وأوضحت التحقيقات أن الموافقة على إنجاز الفندق في منطقة خطوط الأنابيب الناقلة للمواد البترولية وميناء النفط ببجاية قد أعطيت من قبل سلال، وهذا مخالف لكل النصوص القانونية والنصوص التنظيمية والأوامر المعتمدة لدى الدولة الجزائرية.