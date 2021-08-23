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السعودية تعلن عودة مجالس العلم داخل المسجد الحرام بشروط

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في ، اليوم الاثنين، عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام بشروط محددة.

وأكدت، في بيان، على التشديد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن 50 شخصاً، وفقا للحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على "تويتر".

وكشفت الرئاسة عن مجموعة من الشروط الواجب على الحاضرين الالتزام بها، وهي أن يكون القاصد محصناً بجرعتين بلقاح ضد فيروس ، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق «اعتمرنا».

وشددت على ضرورة «الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم»، إضافة إلى «التعقيم الدوري ووضع الكمامة».

وتأتي عودة مجالس العلم في المسجد الحرام لتتواصل العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية في الأماكن المقدسة بالسعودية، والتي كان منها مؤخراً عودة العمرة أمام القادمين من خارج السعودية، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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