غواصات إسرائيل تلعب دوراً حاسماً في “حرب الظل” مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

نقل موقع “إن 12” الاسرائيلي عن مسؤول في البحرية الإسرائيلية قوله إن أسطول الغواصات أصبح يلعب دوراً حاسماً في خضم تحول الحقائق الجغرافية السياسية وحرب الظل المتصاعدة مع إيران، مضيفاً أنه “بعد أن كانت هذه الغواصات تتفرغ لعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية، غيّر تزايد التوتر مع طهران وانعكاسه على ارتفاع وتيرة الهجمات على السفن والناقلات في البحار بين البلدين، من مهمة الغواصات”.

وقال المسؤول الإسرائيلي: “الغواصات الإسرائيلية استخدمت لنقل القوات والأفراد من وإلى الأراضي البعيدة التي يسيطر عليها العدو، الأمر الذي يجعل الغواصات ليس مجرد سلاح تكتيكي بل عنصراً استراتيجياً يمنح إسرائيل درجة من التفوق البحري على أعدائها”.

وقال مسؤولون آخرون في البحرية للموقع، إن هناك طلباً متزايداً على العمليات المشتركة مع أسطول الغواصات لدرجة أنها أضحت لا تستطيع مواكبة الطلب عليها، مضيفين أنه “لمعالجة هذا الوضع، ستضيف إسرائيل غواصة سادسة إلى أسطولها في السنوات المقبلة، وهي قيد الإنشاء حالياً في ألمانيا التي تشتري منها إسرائيل جميع غواصاتها”.

وتابع المسؤولون أنه من المتوقع أن تستبدل إسرائيل خلال 10 سنوات ما لا يقل عن نصف الأسطول القديم من طراز “دولفين” بغواصات أحدث وأكثر تطوراً وأكبر حجماً، لافتين إلى أن جمع المعلومات الاستخباراتية سيظل يشكل جزءاً كبيراً من الدور الذي تلعبه الغواصات الإسرائيلية، “لكنها قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد التجسس وجمع المعلومات”.

وتزايدت التوترات الإقليمية بسبب هجوم وقع في 29 تموز/يوليو على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، طهران بأنها تقف وراءه، فيما نفت الأخيرة أي علاقة لها بالهجوم أو بهجمات أخرى.