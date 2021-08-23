الذهب يربح بفعل هبوط الدولار وتهديد سلالة دلتا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1785 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % أيضا إلى 1786.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 %، متراجعا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر، سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.

وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تأثير السلالة دلتا على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، دفعت قيود كوفيد-19 البنك المركزي لعقد الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول يوم 27 آب/ أغسطس افتراضيا وليس بالحضور الشخصي كما كان مقررا.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول كلمة في الندوة عن التوقعات الاقتصادية.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية في شركة أناند راثي شيرز للسمسرة، ومقرها مومباي: ”لا أعتقد أن باول سيعطي تسلسلا زمنيا واضحا لسحب التحفيز. لذا سينزل الدولار، وقد يرتفع الذهب لأعلى من 1800 دولار“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1 % إلى 23.23 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5 % إلى 1010.53 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.6 % إلى 2311.32 دولار متعافيا من أقل مستوى في خمسة أشهر سجله في وقت سابق.